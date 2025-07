Star Wars all’asta i cimeli della saga | casco da Stormtrooper venduto per 256 mila dollari

Un casco originale da Stormtrooper utilizzato sul set di Episodio IV: Una nuova speranza, primo film della saga di Star Wars, è stato venduto per 256 mila dollari. È il pezzo più pregiato dell’ asta Echoes From the Galaxy che si è tenuta domenica 27 luglio al San Diego Comic-Con, la più importante fiera del fumetto al mondo. L’elmetto, comparso in alcune scene sul pianeta Tatooine, è uno dei soli sei in circolazione o appartenenti a prestigiose collezioni private. Nel lotto tanti cimeli storici del franchise, tra cui una spada laser originale impugnata da Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Star Wars, all’asta i cimeli della saga: casco da Stormtrooper venduto per 256 mila dollari

In questa notizia si parla di: star - wars - asta - cimeli

