Star Trek | Strange New Worlds rinnova per la quarta stagione

Il franchise di Star Trek continua a espandersi con nuove stagioni e contenuti innovativi, mantenendo vivo l’interesse dei fan di tutto il mondo. Recentemente, durante il Comic-Con 2025, è stato annunciato ufficialmente il ritorno di Star Trek: Strange New Worlds con una quarta stagione. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante per la serie, che si prepara a proporre episodi ricchi di novità e sorprese. annuncio ufficiale della quarta stagione di star trek: strange new worlds. La produzione della nuova stagione è già stata portata a termine, anche se ancora non sono state comunicate date precise di uscita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Star Trek: Strange New Worlds rinnova per la quarta stagione

