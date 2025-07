Stalking a una dipendente di un supermercato | finisce arrestato all' ennesima incursione nel punto vendita

Aveva preso a perseguitare la dipendente di un supermercato, che lo aveva notato e segnalato mentre compiva un furto all'interno del punto vendita. Da quel momento si recava nell'esercizio commerciale per minacciarla e in un caso l'ha anche aggredita fisicamente. All'ennesima incursione del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Macerata, assalto alla cassaforte del supermercato Coal. Un dipendente e la Volante mettono in fuga tre ladri - MACERATA Avevano appena rubato la cassaforte in un supermercato a Macerata ma sono stati messi in fuga da un dipendente e dalla polizia.

Napoli, ruba merce da supermercato e poi investe un dipendente nella fuga: arrestato 76enne - È successo a corso Malta. In manette è finito un 76enne del posto L'articolo Napoli, ruba merce da supermercato e poi investe un dipendente nella fuga: arrestato 76enne sembra essere il primo su Teleclubitalia.

Ladri nel supermercato: trafugata la cassaforte, dipendente sventa il blitz - Macerata, 6 maggio 2025 – Tre uomini con il volto travisato dal passamontagna e con un frullino fanno uno squarcio sulla parete degli uffici del supermercato Coal di via Marche e prendono la pesante cassaforte, con all’interno del denaro, caricandola su un furgone rubato.

