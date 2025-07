Stagione al via | Chivu Lookman mercato le parole di Marotta

È ufficialmente iniziata la stagione 202526 dell’Inter, e a tagliare il nastro inaugurale non poteva che essere il presidente nerazzurro Beppe Marotta. Accanto al nuovo allenatore Cristian Chivu, il numero uno interista ha incontrato la stampa al BPER Training Centre, tracciando le linee guida del nuovo corso e offrendo una panoramica a tutto tondo sul presente e futuro del club. Un ciclo vincente, una nuova era “Il calcio non si ferma mai”, ha esordito Marotta, sottolineando come, a poche settimane dalla conclusione della passata stagione, l’Inter sia già pronta a ripartire. E lo fa con un bilancio sportivo invidiabile: “Siamo il club italiano che ha vinto di più negli ultimi anni, con 7 titoli, una continuità in Champions League che pochi possono vantare, e due finali europee in tre stagioni”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: marotta - stagione - chivu - lookman

Marotta non si accontenta: “Stagione appagante per l’Inter, ma bisogna vincere” - Le dichiarazioni del presidente dei nerazzurri e di Simone Inzaghi prima del calcio d’inizio della sfida contro il Barcellona.

Inzaghi Inter, due strade al termine della stagione: rinnovo o addio? Qualora dovesse lasciare, Marotta ha già il nome del suo sostituto! - di Redazione Inzaghi Inter, due strade al termine della stagione: rinnovo o addio? Qualora dovesse lasciare, Marotta ha già il nome del suo sostituto! Ecco chi è.

Marotta ammette: «Ci hanno surclassato in tutto ma non deve inficiare la stagione». Poi fa questo annuncio sul futuro di Inzaghi - di Redazione JuventusNews24 Marotta, presidente dell’Inter, si è espresso così dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Psg.

?#Marotta: "L'#Inter non si nasconde! #Lookman? Andrà così". E #Chivu risponde allo slogan di #Conte Vai su X

Lookman-Inter, rilancio da 40 milioni più 2-3 milioni nella parte fissa e con i bonus si potrà salire ancora: giusto spendere questa cifra? Marotta e Ausilio per regalare Lookman a Chivu sono disposti a fare il massimo. Da martedì in poi si apriranno i gior Vai su Facebook

Marotta: Chivu non è una seconda scelta. Trattiamo Lookman, ma se non chiudiamo in 2-3 giorni...; Inter-Lookman, Marotta fissa i paletti: verità in due-tre giorni. O si chiude o si cerca altro; L'Inter presenta Chivu: Torneremo al top. Marotta Per Lookman settimana decisiva.

L'Inter presenta Chivu: "Torneremo al top". Marotta "Per Lookman settimana decisiva" - Prima conferenza stampa stagionale per l'allenatore nerazzurro. Segnala corrieredellosport.it

Marotta “Vogliamo vincere, Lookman? In 2-3 giorni ci sarà conclusione” - MILANO (ITALPRESS) – “E’ inutile nascondersi dietro frasi gratuite come vogliamo arrivare tra le prime quattro. Riporta msn.com