St Microeletronics il giorno più lungo per Agrate | cosa può succedere oggi a Roma

Agrate, 28 luglio 2025 – Il giorno piĂą lungo per Agrate. Oggi pomeriggio, a Roma, si deciderĂ il futuro del sito di St Microelectronics, il piĂą importante finora nel Paese, “ma nel piano presentato dall’azienda il 10 aprile destinato a essere pesantemente ridimensionato ”, ricordano i sindacati. Le organizzazioni hanno giĂ dettato le condizioni senza le quali “non si va da nessuna parte: ritiro dei 1.500 esuberi e investimenti in Brianza”. Crisi St, il Consiglio fa quadrato. L’appello: "Salviamo Agrate" “Il Gruppo si prenda finalmente la responsabilitĂ di mettere sul tavolo tutti i numeri, perchĂ© finora non l’ha fatto – ricorda Enrico Vacca, segretario provinciale della Fim-Cisl – ci auguriamo che la recente acquisizione di Npx significhi nuovi fatturati per l’Italia e non sia l’occasione per spostare all’estero altre produzioni ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - St Microeletronics, il giorno piĂą lungo per Agrate: cosa può succedere oggi a Roma

