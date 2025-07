St di Agrate vertice con Regione e Ministeri | I posti in bilico salgono a 1.800

Agrate Brianza (Monza), 28 luglio 2025 – “Noi crediamo in St, ora St creda nel futuro di Agrate”. Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo della Regione, è il primo a commentare l’incontro a Roma con i ministri Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti (in collegamento) e i sindacati sul futuro del gruppo italo-francese dei semiconduttori. Il sito brianzolo resta in biblico, qui l’azienda nell’ambito “del ridisegno della base manifatturiera” dopo la crisi certificata dai conti, aveva annunciato fino a 1.500 esuberi e la richiesta esplicita di tutti – istituzioni e metalmeccanici - era che li cancellasse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - St di Agrate, vertice con Regione e Ministeri: "I posti in bilico salgono a 1.800"

