Spread Btp-Bund a 82,5 punti resta su minimi settembre 2008

Lo spread tra Btp e Bund, dopo l' accordo tra Ue e Usa sui dazi al 15%, si conferma sui minimi da settembre 2008. Il differenziale è in avvio a 82,5 ed è in calo rispetto alla chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,53 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

