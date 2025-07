Sport in tv oggi lunedì 28 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Il lunedì che apre la settimana a cavallo tra luglio e agosto si rivela particolarmente ricca per quel che concerne l’offerta sportiva, per il fatto sportivo e non solo. Andiamo a scoprire le cose nel dettaglio. Focus particolare sui Mondiali di nuoto a Singapore, con il solito elevatissimo novero di italiani di scena nel tentativo di guadagnare allori iridati che non appaiono così improbabili, anzi (soprattutto viste le presenze di Martinenghi e Ceccon). Chiaramente da osservare anche i tuffi, che daranno continuità totale ai fatti in Asia. E focus anche sulla scherma, perché entrano negli ultimi tre giorni i Mondiali a Tbilisi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 28 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

In questa notizia si parla di: lunedì - luglio - sport - orari

“Cornetto Battiti Live”, torna da lunedì 7 luglio su Canale 5 - “Cornetto Battiti Live”, il festival più amato dell’estate italiana, torna da lunedì 7 luglio in prima serata su Canale 5.

Paolo Fox Oroscopo di domani, Lunedì 7 Luglio 2025 - Paolo Fox Oroscopo di Lunedì 7 Luglio 2025: Le previsioni del noto astrologo ti guidano segno per segno!? Scopri cosa dicono le stelle su amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo di oggi lunedì 7 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno - L'oroscopo di oggi, lunedì 7 luglio, offre uno sguardo dettagliato su come le stelle influenzano la nostra giornata.

Sport in tv oggi (lunedì 21 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Vai su X

Da lunedì 28 luglio ti aspetta l'OPEN SUMMER... Guarda gli orari su https://glicinisport.com/glicini-corsi-orari/ Vai su Facebook

Sport in tv oggi (lunedì 28 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; Mondiali nuoto Singapore, programma 28 luglio: orario e dove vedere italiani in gara; Mondiali tuffi 2025, il programma di domani (28 luglio): orari, tv, italiani in gara.