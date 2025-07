Sport in tv oggi lunedì 28 luglio | azzurri protagonisti ai Mondiali di nuoto

Lo Sport in tv oggi lunedì 28 luglio: i Mondiali di nuoto saranno protagonisti, inizia anche il Masters 1000 a Toronto per il tennis L’Italia non ha ancora smesso di festeggiare la straordinaria vittoria del volley femminile nella Nations League che già si prospetta un’altra giornata potenzialmente trionfale. A Singapore sono infatti in corso di svolgimento i Mondiali di nuoto e gli azzurri e le azzurre saranno protagonisti in piscina. Dalla finale dei 100 rara uomini a quella 50 farfalla con Thomas Ceccon protagonista, ieri argento nella staffetta 4×100 alle spalle con l’Australia. Va da sé che la giornata sarà assorbita quasi esclusivamente da quanto sta accadendo in Asia, con il nuoto che avrà quasi l’esclusività di una giornata di fine luglio che vedrà anche le prime gare nel tennis del Masters 1000 di Toronto. 🔗 Leggi su Sportface.it

Vela, Marta Maggetti e Nicolò Renna subito protagonisti nella prima giornata dei Mondiali iQFoil - Italia subito protagonista nella baia di Aarhus in occasione della giornata inaugurale dei Campionati Mondiali 2025 di iQFoil, evento clou della stagione per la classe olimpica del windsurf.

La favola che stanno vivendo i ballerini valdarnesi volati a Burgos, in Spagna. Gli allievi di DanzAria ai mondiali. Tutti i protagonisti in azzurro - MONTEVARCHI Da Montevarchi ai mondiali di ballo. È questa la favola che stanno vivendo i ballerini di DanzAria, che sono volati a Burgos, in Spagna, per rappresentare la nazionale italiana alla Dance World Cup 2025.

Una vita in acqua, una vita spesa a macinare chilometri, prima in piscina e ora nelle acque libere. Dalla corsia alla libertà delle onde, @greg_palt, Re del nuoto, è il protagonista della cover n°28 di Sportweek. ? In attesa dei Campionati Mondiali di nuoto a Vai su Facebook

Mondiali tuffi, Tocci e Marsaglia in finale nei 3 metri sincro - Italia protagonista a Singapore anche nei tuffi, con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che si giocheranno una medaglia alle ore 10 nella finale del trampolino sincro da tre metri maschile. Lo riporta sport.sky.it

LIVE Mondiali di nuoto: Martinenghi, Ceccon e Viberti a caccia di medaglie - L'olimpionico e Ludovico nei 100 rana e Thomas nei 50 farfalla in acqua nelle finali a partire dalle 13. Come scrive gazzetta.it