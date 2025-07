Sporcizia e degrado nella spiaggia di Pastena | la denuncia di Naddeo e Pessolano

La situazione della spiaggia di Pastena, in particolare nell’area docce, è diventata insostenibile. Da settimane segnaliamo le criticità generate dal recente intervento di ripascimento, ma nulla è stato fatto. Ora la situazione è peggiorata: l’acqua non drena, ristagna in superficie e si è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: spiaggia - pastena - sporcizia - degrado

Salerno, ripascimento in corso: a giugno sarà fruibile il tratto di spiaggia tra Pastena e Torrione - Buone notizie per residenti e bagnanti: sarà completato entro la fine di maggio il tratto di ripascimento costiero compreso tra i quartieri di Pastena e Torrione a Salerno.

Ripascimento sul litorale tra Pastena e Torrione: la nuova spiaggia prende forma - Prosegue il ripascimento dell’arenile sul lungomare Marconi a Salerno. I lavori continueranno fino al 31 maggio.

Nuova spiaggia a Salerno: folla di bagnanti tra Torrione e Pastena, ma mancano i servizi - Nel giorno di festa, il nuovo tratto di spiaggia realizzato tra Torrione e Pastena grazie al progetto di ripascimento finanziato dalla Regione Campania ha attirato centinaia di salernitani e visitatori.

