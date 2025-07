Spid, da oggi si cambia. Accedere gratuitamente ai servizi online della pubblica amministrazione con Spid tramite InfoCert non sarà più possibile, scatta l’abbonamento, come nel caso di Aruba. E intanto si lavora al rinnovo delle convenzioni tra governo e gestori, con un futuro incerto. Spid a pagamento dal 28 luglio: per chi scatta l’abbonamento e come recedere per non pagare. Dopo dieci anni di gratuità , InfoCert ha deciso di introdurre un abbonamento annuale di 5,98 euro (IVA inclusa).Da oggi chi desidera continuare a usare Spid con la società del gruppo Tinexta dovrà dare il consenso esplicito al pagamento: senza questo passaggio, il servizio verrà automaticamente disattivato, ma non verranno addebitati costi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Spid a pagamento con InfoCert: ecco cosa cambia per i cittadini (e come non pagarlo)