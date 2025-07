Spid a pagamento con InfoCert abbonamento annuale e quali servizi restano gratuiti

Un altro gestore rende lo Spid a pagamento: si tratta di InfoCert, che ha deciso di seguire l’esempio giĂ adottato da Aruba nei mesi scorsi. Il servizio ora prevede un canone annuo di 5,98 euro Iva inclusa (4,90 euro al netto). Il rinnovo a pagamento di InfoCert non è automatico: chi non esprime il consenso non vedrĂ addebitato nulla, ma non potrĂ utilizzare il servizio. Come recedere il contratto. Il rinnovo del servizio InfoCert ID avverrĂ solo su esplicita conferma dell’utente. Per recedere dal contratto è possibile: inviare una Pec all’indirizzo [email protected];. inviare una raccomandata ar all’indirizzo InfoCert S. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spid a pagamento con InfoCert, abbonamento annuale e quali servizi restano gratuiti

In questa notizia si parla di: infocert - spid - pagamento - abbonamento

InfoCert, da agosto lo SPID si paga. Eppure per i gestori sono arrivati 40 milioni di euro - Sei euro all’anno, con il primo anno gratuito. InfoCert ha deciso, dopo Aruba, di far pagare lo SPID.

Spid a pagamento dal 28 luglio 2025 per gli utenti InfoCert: cosa cambia e come evitarlo - ABBONATI A DAYITALIANEWS La novitĂ riguarda solo alcuni utenti. A partire dal 28 luglio 2025, lo Spid diventerĂ a pagamento per chi ha scelto come fornitore InfoCert, una delle principali aziende private che gestiscono le identitĂ digitali in Italia.

SPID a pagamento dal 2025: InfoCert introduce un canone annuo - Dal 28 luglio 2025, InfoCert, uno dei principali identity provider italiani, inizierĂ a richiedere un canone annuo di 5,98 euro (IVA inclusa) per il mantenimento dello SPID.

e anche Infocert porta SPID a pagamento Vai su X

Ho letto che a presto verrĂ dismesso il servizio SPID - ne avete semtito parlare Vai su Facebook

SPID a pagamento anche per Infocert: in abbonamento da oggi; Spid, quali servizi diventano a pagamento oggi: costo, abbonamento, recesso. Cosa sapere; Spid a pagamento da oggi, 28 luglio 2025: per quali servizi scattano i costi.

Spid, quali servizi diventano a pagamento oggi: costo, abbonamento, recesso. Cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Spid, quali servizi diventano a pagamento oggi: costo, abbonamento, recesso. Da tg24.sky.it

SPID a pagamento anche per Infocert: in abbonamento da oggi - 5,98 euro all'anno per lo SPID di Infocert: il servizio è diventato a pagamento, come già fatto nei mesi scorsi da quello di Aruba. msn.com scrive