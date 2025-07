Spartacus | House of Ashur la prima gladiatrice donna contro i lupi nel nuovo trailer della serie sequel

La nuova serie ambientata nell'universo narrativo di Spartacus, reimmagina alcuni eventi dello show originale per offrire una versione alternativa Circa due anni dopo l'annuncio della nuova serie sequel, sono state finalmente diffuse il primo epico trailer di Spartacus: House of Ashur, arrivate direttamente dal San Diego Comic-Con. La nuova serie ambientata in questo universo narrativo adotta un audace approccio, offrendo una nuova svolta alla storia originale. Esplora infatti un importante scenario ipotetico: cosa sarebbe successo se Ashur fosse sopravvissuto agli eventi sul Vesuvio alla fine di Spartacus: Vengeance? In questa linea temporale reinventata, Ashur viene ricompensato per aver aiutato i Romani a sconfiggere la ribellione degli schiavi con il controllo dell'ex scuola di gladiatori di Batiatus. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Spartacus: House of Ashur, la prima gladiatrice donna contro i lupi nel nuovo trailer della serie sequel

