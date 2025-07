Spari nella notte ad Acilia | ferita una ragazza di 19 anni affacciata al balcone

Colpita da un proiettile al ginocchio mentre era affacciata al balcone: 19enne ferita ad Acilia, non è in pericolo di vita. Roma, 28 luglio 2025 – Momenti di paura nella notte ad Acilia, quartiere alla periferia sud-ovest della Capitale. Una ragazza egiziana di 19 anni è rimasta ferita da un colpo di pistola mentre si trovava affacciata al balcone di un appartamento in via Giuseppe Beduschi. Secondo le prime ricostruzioni, intorno all’una di notte, alcuni colpi sarebbero stati esplosi da un’auto in transito. Uno di questi ha colpito la giovane al ginocchio, provocandole una ferita fortunatamente non grave. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

