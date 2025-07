Spari in strada a Cinecittà uomo ferito a colpi di pistola e caricato in auto

Un uomo √® rimasto ferito a colpi di pistola ed √® finito in ospedale. Stamattina i residenti di Cinecitt√† si sono svegliati con gli spari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: spari - cinecittà - uomo - ferito

Spari all'alba a Cinecittà, agguato in strada: il ferito portato via dagli amici; Spari in strada a Cinecittà, un ferito caricato in auto da due persone e portato via; Roma Cinecittà, un uomo ferito a colpi di pistola in un regolamento di conti in un parcheggio.