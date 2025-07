Spari ad Acilia | 19enne colpita da proiettile mentre era sul balcone

Una ragazza egiziana di 19 anni è stata ferita da un proiettile ad Acilia, Roma sud, mentre era sul balcone di una casa. È successo nella notte del 28 luglio in via Giuseppe Beduschi, dove vive il padre della giovane, da cui era in vacanza. La ragazza era affacciata al balcone dell’abitazione quando un colpo d’arma da fuoco, forse proveniente da un’auto di passaggio, l’ha colpita a un ginocchio. Immediato l’intervento del 118 che l’ha trasportata all’ospedale Sant’Eugenio, nel quartiere Eur, dove non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri della stazione di Acilia e della compagnia di Ostia hanno avviato un’indagine su quanto avvenuto ed effettuato i primi rilievi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

