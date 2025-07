Sparatoria davanti a un casinò in Nevada almeno 2 morti e diversi feriti | arrestato l'autore

Almeno due persone uccise, altre tre ferite e ricoverate in ospedale. È questo il bilancio della sparatoria avvenuta lunedì 28 luglio all'esterno di un casinò a Reno, in Nevada, negli Usa. L'uomo che ha aperto il fuoco davanti al casinò Grand Sierra Resort è stato arrestato, ha riferito la polizia statunitense. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: casinò - sparatoria - davanti - nevada

Usa, sparatoria in casinò in Nevada: l'arrivo della polizia - E’ di almeno due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in un casinò di Reno, in Nevada.

Panico in Nevada, sparatoria davanti a un casinò: due morti; Sparatoria davanti a un casinò in Nevada, almeno 2 morti e diversi feriti: arrestato l’autore; Panico a Las Vegas: il video della sparatoria al Bellagio Hotel, interviene la polizia.