Sparatoria a Cinecittà Est | ferito un uomo

Lunedì mattina all’alba a CinecittĂ Est a Roma, in via Libero Leonardi, diversi residenti sono stati svegliati dal rumore di una serie di colpi di pistola provenienti da un parcheggio tra i palazzi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Casilina e del Nucleo radiomobile, che hanno trovato bossoli e tracce di sangue. Secondo le prime testimonianze raccolte, un uomo di nazionalitĂ straniera è stato ferito durante la sparatoria. Due persone lo hanno soccorso, caricandolo in auto e portandolo al Policlinico Casilino, dove è stato ricoverato in condizioni non gravi. Al momento non si esclude che l’agguato sia collegato a un regolamento di conti o a dinamiche criminali locali. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sparatoria a CinecittĂ Est: ferito un uomo

