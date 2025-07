Sparatoria a Bangkok | un uomo ha aperto il fuoco in un mercato almeno cinque morti

Poche ore fa, nel mercato Or Tor Kor di Bangkok, la capitale della Thailandia, c'è stata una sparatoria che è costata la vita ad almeno cinque persone. Un uomo di sessantuno anni ha aperto il fuoco nella nota meta turistica, nel quartiere di Chatuchak, provocando la morte di quattro guardie e una donna, per poi uccidersi. Al momento non si hanno molti dettagli sull'accaduto, ma Charin Gopatta, vice commissario della polizia metropolitana, ha confermato il decesso dell'autore del folle gesto. Stando a quanto riportato dal Bangkok Post, la polizia locale lo avrebbe trovato esanime su una panchina, all'interno dello stesso mercato, e lo avrebbe identificato grazie ai documenti che aveva in tasca.

