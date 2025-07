Spaccia ketamina e altre droghe in una nota discoteca di Cecina | arrestato studente universitario

CECINA – Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri della Compagnia di Cecina, impegnati in un’intensa attività di contrasto alla criminalità diffusa, con particolare attenzione alla cosiddetta malamovida e allo spaccio di sostanze stupefacenti tra i più giovani. Nell’ambito di un servizio mirato, i militari hanno arrestato un 22enne, originario del Fiorentino, trovato in possesso di diverse dosi di droga pronte per lo spaccio all’interno di una nota discoteca della zona. Denunciato anche un 32enne, suo conterraneo, ritenuto coinvolto nell’attività illecita. Durante un’operazione condotta anche in abiti civili, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno notato il giovane muoversi con fare sospetto nel locale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it