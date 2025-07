Spaccata al bar “Chantilly” alla Pietà, è il terzo assalto.

Prato, 28 luglio 2025 – Nuovo colpo al bar pasticceria “ Chantilly ” in via Lambruschini alla Pietà. Nella notte tra sabato e domenica ladri in azione: terza spaccata in un anno di attività. È successo intorno alle 4 quando è stata sfondata la vetrata d’ingresso con un’auto lanciata a tutta velocità. Grande frastuono nel silenzio della nottata. Una volta all’interno il ladro ha dato subito l’assalto alla cassa e si è dato velocemente alla fuga a bordo della vettura usata come ariete. Il furto è stato immortalato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale. Limitato il bottino, pochi soldi del fondo cassa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

