Il presidente dell'associazione che si occupa dei diritti dei detenuti esce allo scoperto e cerca di fare capire quanto è seria e grave la situazione Una situazione grave. Drammatica, forse, è dire poco, ma quello che sta succedendo nelle carceri italiane è qualcosa di funesto e che non è mai capitato in questo numero e modo. Qualche giorno fa, l'ex garante nazionale dei detenuti Palma, in occasione dei mille giorni di governo, ricordava alcuni numeri che non sono per niente positivi. E che dovrebbero far riflettere. Sovraffollamento carceri, Gonella e Antigone: "Ma come si fa ad andare avanti in questo modo.

