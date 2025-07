Soumahoro come Toninelli | si allena in palestra con la musica di Ghali

Aboubakar Soumahoro segue le orme dell’ex ministro grillino Danilo Toninelli. L’ex deputato di Allenza Verdi e Sinistra, noto alle cronache per le vicende giudiziarie che hanno coinvolto sua moglie, sul suo profilo social ufficiale si mostra in grande forma mentre allena le gambe in palestra. Un episodio che ricorda in maniera sinistra l’ex esponente di spicco del governo Conte. Dopo il filmato dell'ex responsabile dei Trasporti del governo Conte, Danilo Toninelli che mostrava gli addominali in palestra, il deputato “con gli stivali sporchi di fango”, come ormai viene rinominato, Aboubakar Soumahoro si riprende in palestra durante un allenamento intenso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Soumahoro come Toninelli: si allena in palestra con la musica di Ghali

