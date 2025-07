Soulé dice addio alla Roma dopo una sola stagione? Due club di Premier League sono pronte a sferrare l’assalto all’ex Juve | 32 milioni di euro sul piatto!

Soulé saluta la Roma e la Serie A? Sul classe 2003, ex Juventus, possono piombare quelle due squadre di Premier League. Secondo quanto riportato da Radio Radio, dopo appena una stagione, Matias Soulé potrebbe lasciare la Roma. L’attaccante argentino, che era arrivato la scorsa estate dalla Juventus, è diventato un possibile sacrificato per far fronte alle necessità del mercato giallorosso. In particolare, la Roma potrebbe decidere di cederlo per ottenere i fondi necessari per completare alcuni reparti che attualmente risultano vuoti e necessitano di rinforzi. Soulé interessa sia al Tottenham che all’Aston Villa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Soulé dice addio alla Roma dopo una sola stagione? Due club di Premier League sono pronte a sferrare l’assalto all’ex Juve: 32 milioni di euro sul piatto!

Atalanta-Roma LIVE, Soulé: “Mi adatto al ruolo che sceglie il mister”. Gollini in tribuna - Al Gewiss Stadium va in scena il big match tra Atalanta e Roma, valido per la 34ì6ª giornata di Serie A, calcio d’inizio ore 15:00.

Roma, Atalanta nel mirino: Ranieri insiste su Soulé quinto - La vittoria per 1-0 con la Fiorentina ha dato ancor più consapevolezza alla Roma. I giallorossi hanno messo in cascina 3 punti estremamente delicati e sono in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Furio Zara a SoloLaRoma: “Sarri alla Roma mi affascina. Ripartirei da Soulè, Svilar e Dovbyk” - La stagione della Roma sembrava ormai segnata dopo gli esoneri di De Rossi e Juric. Ma il calcio, come la vita, è imprevedibile.

Soulé scommette su Evan Ferguson: "Tecnicamente è bravissimo, è potente ed è bello grosso. Chi mi ricorda? Batistuta e Higuain, che ho visto giocare di più" Vai su Facebook