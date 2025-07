Sostenere le attività economiche locali | ancora un mese per partecipare al bando

C’è ancora un mese di tempo, fino al 20 agosto, per fare domanda di contributo all’interno del bando a sostegno del commercio locale, promosso dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone e rivolto a chi intende aprire una nuova attivitĂ o valorizzarne una giĂ esistente.In totale, il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Interpelli per le supplenze docenti: Avvisi ad un mese dalla fine delle attività didattiche [In aggiornamento] - Con l’anno scolastico 2024 appena iniziato, le Istituzioni Scolastiche iniziano a pubblicare sui propri siti istituzionali gli interpelli per le supplenze docenti.

In arrivo a fine mese il bando che stanzia 15.870.000 euro come contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese che svolgono attività ricettiva. Le risorse copriranno il 50% dell'investimento complessivo fino a un tetto di spesa di 120mila euro. Ampia la

La @RegioneLazio presenta il nuovo bando "Giovani Attività Professionali": una misura da 5 milioni di euro per sostenere i giovani under 40 con Partita IVA e domicilio fiscale nel Lazio. #prfesrlazio

“Giovani Attività Professionali”, nuovo bando da 5 milioni di euro per sostenere sviluppo e innovazione delle attività avviate da under 40; «Danneggiate ma escluse dai ristori le attività a pochi metri da piazza Cittadella»; Castelnuovo Rangone: due bandi per sostenere nuove attività e riqualificazioni.