Sorteggio calendario Serie C | tutte le giornate e le partite dell’Inter U23

Si è appena chiuso il sorteggio del calendario della Serie C 2025-2026. Ecco tutte le partite delle trentotto giornate del nuovo campionato, che inizierà domenica 24 agosto. Il primo dell’Inter U23. I nerazzurri si trovano nel girone A. CALENDARIO SERIE C 2025-2026 – TUTTE LE GIORNATE DEL GIRONE A. CALENDARIO SERIE C 2025-2026 GIRONE A. SERIE C GIRONE A – PRIMA GIORNATA (domenica 24 agosto 20254 gennaio 2026). Albinoleffe-Dolomiti Alcione Milano-Triestina Giana Erminio-Trento Vicenza-Lumezzane Lecco-Ospitaletto Novara-INTER U23 Pergolettese-Renate Pro Patria-Pro Vercelli Union Brescia-Arzignano Virtus Verona-Cittadella SERIE C GIRONE A – SECONDA GIORNATA (domenica 31 agosto 202511 gennaio 2026). 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sorteggio calendario Serie C: tutte le giornate e le partite dell’Inter U23

In questa notizia si parla di: sorteggio - calendario - serie - tutte

Calendario Serie A 2025/2026, domani il sorteggio: regolamento e orario - Con la qualificazione della Cremonese, che in finale playoff ha superato lo Spezia, si è completata la griglia delle 20 squadre della prossima Serie A, che comprenderà anche le neopromosse Pisa e Sassuolo.

Roma, il sorteggio del calendario di Serie A: Derby al 4° turno LIVE - La giornata di oggi 6 giugno sarà fondamentale in vista della prossima stagione. Già , perché a partire dalle ore 18:30 si terrà il sorteggio del calendario della Serie A 2025/26.

Serie A, il calendario 2025/26: orario e dove vedere il sorteggio in tv - (Adnkronos) – Tutto pronto per il nuovo calendario di Serie A. Oggi, venerdì 6 giugno, saranno svelate le giornate della stagione 2025/26 del campionato italiano al Teatro Regio di Parma, nell’ambito del Festival della Serie A.

SERIE B 2025/26: GIORNO 30 LUGLIO ALLE ORE 20 SORTEGGIO DEL CALENDARIO Di Redazione ForzaPalermo.it Continua il countdown verso l'inizio della 94° stagione della Serie B edizione 2025-2026. Mentre tutte le squadre sono in ritiro pre-campion Vai su Facebook

SERIE B - Mercoledì 30 luglio il sorteggio del calendario, criteri e date https://ift.tt/hOoN2Ia Vai su X

Sorteggio calendario Serie C: dove vedere in tv e orario; Chi affronterà l'Inter U23 nel Girone A di Serie C?; Calendario Serie A 25/26: il Napoli inizia col Sassuolo, Juve-Inter alla terza giornata, derby di Roma alla….

Sorteggio calendario Serie C: dove vedere in tv e orario - Dopo avere ufficializzato il nuovo organico del campionato e la composizione dei gironi, la terza serie italiana è pronta a svelare il programma della prossima annata ... Lo riporta corrieredellosport.it

Serie C, dove vedere il sorteggio dei gironi 2025/26 in tv e streaming - Dopo l’ammissione dell’Inter Under 23 e delle altre ripescate, l’elenco delle 60 squadre protagoniste è finalmente al completo. Riporta calcioefinanza.it