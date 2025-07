Sorteggiato il cammino del Catania in campionato | prima sfida con il Foggia

Il Catania si prepara ad affrontare una stagione decisiva, in cui l'obiettivo dev'essere quello di tornare protagonista nel panorama calcistico nazionale. Il calendario 20252026 presenta un cammino denso di sfide affascinanti e insidie, ma anche di occasioni per dimostrare la propria soliditĂ e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Sorteggiato il cammino del Catania in campionato: prima sfida con il Foggia; Sorteggio play-off Serie C, accoppiamenti e tabellone: Catania-Pescara al primo turno; Sorteggio Playoff serie C, nella fase nazionale Catania-Pescara e Feralpisalò-Crotone. Il Monopoli trova la Giana Erminio.

Catania-Pescara il piatto forte dei playoff. Ecco l'esito del sorteggio ... - Si gioca domenica 11 e mercoledì 14 maggio ed entrano in scena le terze classificate del campionato. Scrive gazzetta.it