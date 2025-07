Sorpreso a rubare in un bar tentata inutilmente di nascondersi | le immagini lo inchiodano e viene arrestato

Fine settimana particolarmente intenso per i Carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima che hanno ulteriormente incrementato i servizi di controllo del territorio, al fine di contrastare i fenomeni di microcriminalità e della malamovida.Nel corso dell’attività sono state arrestate. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: sorpreso - rubare - tentata - inutilmente

32enne sorpreso a rubare in una pizzeria a Bologna e arrestato: ecco quanti precedenti ha accumulato - A Bologna, un 32enne marocchino è stato arrestato per furto aggravato in una pizzeria chiusa. Aveva rubato il fondo cassa e bottiglie di vino.

Fuorigrotta, sorpreso a rubare zaino da auto in sosta: arrestato 48enne - Sorpreso a rubare zaino in auto in sosta. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 48 anni, residente a Napoli e già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, con le accuse di furto aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Sorpreso a rubare in una pizzeria a Bologna: arrestato - Bologna, 8 maggio 2025 – Un arresto per furto aggravato: i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 32enne marocchino, disoccupato e senza fissa dimora.

Sorpreso a rubare in un bar, tentata inutilmente di nascondersi: le immagini lo inchiodano e viene arrestato; Sorpreso a rubare in un bar, tentata inutilmente di nascondersi: le immagini lo inchiodano e viene arrestato; Rimini. Arrestato un 40enne sorpreso a rubare in un garage.