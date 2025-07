Sorprende il ladro che sfonda il finestrino della sua auto lo blocca e lo consegna ai carabinieri

I Carabinieri di Savio hanno arrestato un 40enne straniero per rapina. In particolare i militari sono intervenuti dopo che al 112, un uomo ha chiamato dicendo di aver sorpreso e fermato uno straniero che stava rubando all'interno della sua autovettura.

