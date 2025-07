Sondaggio Mentana da dimenticare per Pd in calo netto | Elly vampirizzata da Conte Exploit del centrodestra

Lunedì nero per il Pd di Elly Schlein, arriva puntuale il sondaggio di Enrico Mentana  presentato al Tg La7. Stando alle ultime rilevazioni effettuate da Swg, il primo partito dell’opposizione fa registrare un piccolo crollo dello 0,3 per cento. Le contorsioni e le contraddizioni dei dem sui dazi, il remare contro in un momento delicato per l’Italia intera allontana i consensi. Li conferfma invece per il primo partito della coalizione di governo. Sondaggio Mentana, tracollo Pd. Fratelli d’Italia resta saldamente il partito più apprezzato nelle intenzioni di voto degli elettori italiani consultati ogni lunedì. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

