L’esterno ecuadoregno è in cerca di una nuova sistemazione dopo la stagione in prestito al Burnley, col quale ha conquistato la promozione in Premier League Jeremy Sarmiento è stato uno dei protagonisti della grande stagione del Burnley, che si è conclusa a 100 punti col ritorno diretto in Premier solo dodici mesi dopo la retrocessione. 37 presenze e 4 gol, questo il bottino del nazionale ecuadoregno di proprietà del Brighton. Ad oggi non rientra nei piani del club dell’ East Sussex: si sta cercando una sistemazione a titolo definitivo, anche perché il contratto scade a giugno 2027. Sondaggio da Madrid per Sarmiento del Brighton (Instagram) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sondaggio da Madrid per Sarmiento del Brighton | ESCLUSIVO