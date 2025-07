Solidarietà sostenibilità e servizi uniti nel Charity Shop San Lorentino

Arezzo, 28 luglio 2025 – Un nuovo spazio nel cuore di Arezzo per unire solidarietà e rigenerazione urbana. La onlus PB73, sostenuta da patrocinio e contributo del Comune di Arezzo, ha dato il via al progetto “Charity Shop San Lorentino” con il taglio del nastro di un locale in via Garibaldi che ambisce a diventare un ambiente di accoglienza, inclusione, sostenibilità e servizi alla cittadinanza dove il riuso diventa uno strumento di aiuto e condivisione. Il primo obiettivo è collegato alla rigenerazione urbana con il recupero e la valorizzazione di un immobile in disuso nel centro della città per rivitalizzare il quartiere e per porre a disposizione della comunità un luogo dinamico e accogliente capace di ospitare incontri, laboratori e momenti di confronto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

