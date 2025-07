Solar opposites | perché finisce dopo 6 stagioni secondo il creatore

La popolare sitcom animata Solar Opposites sta per concludersi dopo sei stagioni di successo. La conferma ufficiale arriva direttamente dal co-creatore Mike McMahan, che ha spiegato le motivazioni dietro questa decisione e cosa ci si può aspettare dall’ultimo ciclo della serie. Con un totale di 53 episodi trasmessi dal debutto su Hulu nel maggio 2020, la serie continuerĂ fino alla conclusione prevista per la fine del 2024, includendo anche uno speciale di Halloween in ottobre. l’epilogo di solar opposites: una scelta consapevole. motivazioni della conclusione dopo sei stagioni. Durante un’intervista al San Diego Comic-Con, McMahan ha chiarito che, anche se ci sarebbero stati materiali e idee sufficienti per proseguire oltre, si è ritenuto che il momento giusto fosse arrivato per terminare la serie in modo soddisfacente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

