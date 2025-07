Soffoca la moglie invalida Novantenne ricoverato dopo il tentato suicidio

CASTIRAGA VIDARDO (Lodi) È ricoverato in ospedale, in stato di fermo, l’anziano di 90 anni accusato di aver ucciso la moglie nella casa di famiglia, in via Bassi, a Castiraga Vidardo. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l’uomo, Sanzio Negri, dovrĂ ora rispondere davanti alla giustizia dell’accusa di omicidio. La Procura della Repubblica di Lodi, con il pubblico ministero Roberto Fedelini, ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia sul corpo della moglie, Luisa Trabucchi, 80 anni, trovata priva di vita nell’abitazione. La salma Ăš stata trasferita all’istituto di medicina legale di Pavia, a disposizione dell’autoritĂ giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Soffoca la moglie invalida. Novantenne ricoverato dopo il tentato suicidio

In questa notizia si parla di: moglie - ricoverato - soffoca - invalida

Il figlio di Cher ricoverato per overdose, la moglie: “Sta continuando ad affrontare le sue battaglie interiori” - Marieangela King ha parlato delle condizioni di salute di Elijah Blue Allman, figlio di Cher, ricoverato d'urgenza per overdose: "FarĂČ sempre il tifo per lui.

David Beckham ricoverato in ospedale per un intervento, il messaggio della moglie Victoria: “Guarisci presto papà ” - “ Guarisci presto papà “. David Beckham ù stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico e la moglie, Viktoria, gli ha augurato una pronta guarigione sui social.

David Beckham ricoverato in ospedale, la moglie Victoria: “Guarisci presto, papĂ ” - David Beckham Ăš stato fotografato dalla moglie Victoria su un letto d'ospedale: il passato gli presenta il conto 22 anni dopo.

Soffoca la moglie invalida. Novantenne ricoverato dopo il tentato suicidio; 'Me l’ha chiesto lei': dramma a Castiraga Vidardo, 89enne soffoca la moglie disabile e tenta il suicidio.

Soffoca la moglie invalida. Novantenne ricoverato dopo il tentato suicidio - Avrebbe ucciso la donna da tempo malata e costretta su una sedia a rotelle. Scrive ilgiorno.it