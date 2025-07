Società della Salute il Consiglio comunale di Cascina vota per lo scioglimento

Con 20 voti favorevoli (Pd, Una CittĂ in Comune Cascina, Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d’Italia), il Consiglio comunale di Cascina ha dato indirizzo favorevole allo scioglimento del consorzio SocietĂ della Salute Zona Pisana, con possibile avvio seguente della fase liquidatoria. Una scelta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Uscita di Pisa dalla Società della Salute, il sindaco di Cascina: "Difficoltà del consorzio peggiorate da azioni del Comune capoluogo" - Anche il sindaco di Cascina Michelangelo Betti interviene sulla notizia che da ieri, giovedì 12 giugno, ha incendiato il dibattito politico dell'intera area pisana: la delibera che apre il procedimento di uscita del Comune di Pisa dal Consorzio della Società della Salute.

Società della Salute, il Consiglio comunale di Cascina vota per lo scioglimento - Con 20 voti favorevoli (Pd, Una Città in Comune Cascina, Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d’Italia), il Consiglio comunale di Cascina ha dato indirizzo favorevole allo scioglimento del consorzio Società della Salute Zona Pisana, con possibile avvio seguente della fase liquidatoria.

