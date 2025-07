Soccorso Alpino maxi addestramento in Lombardia tra forre e acque vive

Appuntamento formativo nel fine settimana per la squadra forra regionale del Soccorso alpino, anche della delegazione lariana. Dal 25 al 27 luglio, tra Caiolo e il fiume Adda, i tecnici specializzati hanno approfondito le tecniche di gestione del rischio acquatico, la movimentazione in acque vive. 🔗 Leggi su Quicomo.it

