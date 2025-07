Sms truffa il nuovo raggiro del falso messaggio CAAF

Il centro di assistenza fiscale CAAF CGIL ER upl di Parma avvisa i suoi utenti di un tentativo di truffa in corso in questi giorni con messaggi via SMS che recitano: "Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CAF Centro Assistenza Formativa al numero 8938939901 per comunicazioni che la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

