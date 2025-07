Smaltimento toner e cartucce | attenzione alle regole

Quante volte, a casa o in ufficio, ti è capitato di gettare via cartucce e toner esausti senza pensarci troppo? Un gesto apparentemente innocuo che, però, può rivelarsi molto pericoloso. Il Decreto Legislativo 15206 stabilisce norme rigorose per lo smaltimento di questi rifiuti, considerati speciali e potenzialmente inquinanti. La violazione delle regole può comportare multe fino a 93.000 euro e, nei casi più gravi, fino a due anni di reclusione. Per i privati cittadini, la legge prevede il conferimento dei toner esausti presso centri di raccolta comunali o negozi abilitati. Per aziende, uffici e studi professionali, invece, si applicano obblighi più stringenti: i rifiuti possono essere conservati fino a un massimo di 12 mesi, dopodiché è obbligatorio lo smaltimento documentato e tracciato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Smaltimento toner e cartucce: attenzione alle regole

