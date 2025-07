Sisi a Trump ' ogni sforzo per fermare la guerra a Gaza'

Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha rivolto un accorato appello al presidente degli Stati Uniti Donald Trump affinché intervenga per porre fine alla guerra a Gaza. In un discorso televisivo, Sisi ha affermato che Trump "è l'unico in grado di fermare la guerra, portare aiuti e porre fine alla sofferenza" della popolazione di Gaza alle prese con condizioni umanitarie disastrose. "Pertanto, rivolgo un appello speciale a Sua Eccellenza il Presidente Trump: la prego di fare ogni sforzo per fermare la guerra e portare aiuti", ha affermato il leader egiziano. "È giunto il momento di porre fine alla guerra", ha affermato Sisi, il cui governo è stato coinvolto negli sforzi di mediazione e nell'invio di aiuti a Gaza, che confina con l'Egitto sulla penisola del Sinai. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sisi a Trump, 'ogni sforzo per fermare la guerra a Gaza'

