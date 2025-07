Sinner 60 settimane da numero 1 Poi lunga sfida con Alcaraz fino a novembre

L'azzurro è sicuro di rimanere in testa alla classifica fino alla fine degli Us Open, ma dovrà difendere 6030 punti contro i 1060 dello spagnolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, 60 settimane da numero 1. Poi lunga sfida con Alcaraz fino a novembre

In questa notizia si parla di: sinner - settimane - numero - lunga

Sinner-Alcaraz, come cambia il ranking Atp? Carlos accorcia, Jannik a 10.380 punti (e sarà n.1 almeno per 53 settimane) - È il match che tutti aspettavano e che un torneo importante e glorosio con gli Internazionali d'Italia meritava: Carlos Alcaraz si è imposto in due set (7-6 6-1) contro Sinner.

Per Sinner 50 settimane di fila da numero uno. Musetti tra i top 8 al mondo. Paolini di nuovo quarta - AGI - Nonostante la sconfitta agli Internazionali d'Italia, Jannik Sinner rimane saldamente numero 1 del mondo e raggiunge le 50 settimane in vetta al ranking ATP, di fila e complessive.

Sinner, esordio amaro ad Halle: sconfitto in doppio con Sonego. Ma festeggia 54 settimane da n.1 - La coppia italiana si arrende in tre set nella prima partita sull'erba tedesca contro Michelsen-Kachanov.

Sinner tocca le 60 settimane da numero 1: nel mirino Edberg e Hewitt Vai su X

Il campione di Wimbledon Jannik Sinner e' numero 1 al mondo da 58 settimane. Wimbledon champion Jannik Sinner has been world No. 1 for 58 weeks. #janniksinner #NumeroUno #Wimbledon2025 #champion #king #wimbledon #jannik #legend Vai su Facebook

Numeri 1 ranking Atp, la classifica per settimane: Sinner tra i big; Sinner, 60 settimane da numero 1. Poi lunga sfida con Alcaraz fino a novembre; Perché Sinner salta Toronto: cosa dovrà fare ora per restare numero 1 nel ranking ATP a fine anno.

Sinner, 50 settimane da numero 1 | Gazzetta.it - L’altoatesino, sconfitto nella finale di Roma da Carlos Alcaraz, guadagna 650 punti al suo rientro dopo i tre mesi di ... Da gazzetta.it

Jannik Sinner al top: 59 settimane da numero 1 del mondo - L'azzurro ha nel mirino una leggenda come Stefan Edberg (72 settimane). sportal.it scrive