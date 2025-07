S’infilza con la fiocina sotto la mandibola | operato dopo battuta di pesca finita male

MARE VERDE (Ugento) – Doveva essere un rilassante pomeriggio tra le acque di Mare Verde, localitĂ di Torre San Giovanni, frazione di Ugento, quello programmato da un sub 47enne di Melissano. E, invece, la battuta di pesca si è trasformata in un brutto incubo, a causa di un incidente inatteso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

S’infilza con la fiocina sotto la mandibola: operato dopo battuta di pesca finita male - Lo sfortunato protagonista è un uomo di Melissano che si era immerso nelle acque di Mare Verde quando è stato vittima dell’incidente: la corsa in ospedale e poi il delicato intervento chirurgico a Tri ... Lo riporta lecceprima.it

