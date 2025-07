Sigarette e danni alla salute sentenza storica della Cassazione | Risarcimento anche se si è consapevoli del rischio

La III sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha emesso una ordinanza che potrebbe riaprire la strada alle azioni risarcitorie per i decessi legati al tabacco, “stabilendo come la consapevolezza circa i rischi legati al fumo da parte dei fumatori non possa essere un criterio generale da seguire per rigettare i ricorsi dei familiari delle vittime”. Lo rende noto il Codacons. La sentenza: “C’è comunque un concorso di colpa sul fumo”. L’associazione dei consumatori spiega che gli ermellini sono intervenuti sul ricorso presentato dagli eredi di G.V, che era residente in provincia di Cuneo ed è deceduto nel 2013 per neoplasia polmonare a causa del consumo quotidiano medio di due pacchetti di sigarette a partire dal 1968, quando aveva 15 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sigarette e danni alla salute, sentenza storica della Cassazione: “Risarcimento anche se si è consapevoli del rischio”

