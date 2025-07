Sicurezza sul lavoro | la Formazione non può attendere

Ogni giorno, una persona entra in un nuovo contesto lavorativo, firma un contratto, inizia un percorso professionale. Prima ancora di prendere in mano gli strumenti del mestiere, però, deve acquisire qualcosa di fondamentale: la consapevolezza dei rischi legati al proprio lavoro.È questa la base. 🔗 Leggi su Today.it

Evento nazionale di Assidal sulla sicurezza sul lavoro: "Il cambiamento non può più attendere" - Riflettere in modo concreto sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e accendere i riflettori su uno degli ambiti più delicati, mettendo a confronto esperti in materia e rappresentanti delle istituzioni interessate.

Sicurezza sul lavoro. Paolo Capone, Leader UGL: "Siamo favorevoli al dialogo fra imprese e sindacati per rafforzare tutela dei lavoratori" - "Accogliamo con favore l'appello del Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Investimenti prevenzione e sicurezza sul lavoro, centro studi Uil: "Brindisi ultima in Italia" - BRINDISI - Un recente studio nazionale sulla pesa in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, elaborato dal Centro Studi Uil (servizio lavoro, coesione e territorio) del 28 aprile 2025, consegna un quadro tanto chiaro quanto allarmante: Brindisi è all’ultimo posto in Italia per investimenti.

SCIOPERO UNITARIO – 10 LUGLIO 2025 SETTORE VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI DI SICUREZZA Secondo sciopero unitario: INTERO TURNO DI LAVORO Dalle 22:00 del 9 luglio alle 22:00 del 10 luglio ? SOLO per gli addetti alla sicurezza Vai su Facebook

Sicurezza sul Lavoro, cambia la formazione dei Preposti - Dottor Di Marco, il nuovo Accordo rappresenta una svolta molto attesa. Da ladigetto.it