Sicurezza sul lavoro | Commissione d' inchiesta in vistia al Porto di Gioia Tauro

La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia è stata in missione ufficiale a Reggio Calabria per affrontare due nodi cruciali: lo sfruttamento nei campi agricoli e la sicurezza nell’area portuale di Gioia Tauro.Accompagnati dal prefetto di Reggio Calabria, Clara. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Sicurezza sul lavoro. Paolo Capone, Leader UGL: "Siamo favorevoli al dialogo fra imprese e sindacati per rafforzare tutela dei lavoratori" - "Accogliamo con favore l'appello del Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Investimenti prevenzione e sicurezza sul lavoro, centro studi Uil: "Brindisi ultima in Italia" - BRINDISI - Un recente studio nazionale sulla pesa in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, elaborato dal Centro Studi Uil (servizio lavoro, coesione e territorio) del 28 aprile 2025, consegna un quadro tanto chiaro quanto allarmante: Brindisi è all’ultimo posto in Italia per investimenti.

Sicurezza sul lavoro, patto governo-sindacati per la strategia nazionale. Meloni: partiamo da formazione - Dopo oltre quattro ore di confronto, si è concluso a Palazzo Chigi l’incontro tra governo e sindacati sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, un dossier cruciale per l’economia italiana, segnata da oltre 500mila infortuni annui e un impatto significativo su produttività e costi sociali.

Bracciante travolto e ucciso in bici: «Si continua a morire nell’indifferenza» D’Amato e Bonafoni chiedono una commissione d’inchiesta sul caporalato. La Cgil: «Sicurezza stradale parte della tutela sul lavoro» Ancora una morte sulle strade… Vai su X

Stasera vi invito a questa importante iniziativa, organizzata dal Circolo PD Hitachi Ugo Schiano di Pistoia, sul cruciale tema della sicurezza sul lavoro. Ne parleranno Chiara Gribaudo (Presidente commissione di Inchiesta sulle condizioni di lavoro), Ricca Vai su Facebook

