Lucca, 28 luglio 2025 – L’estensione dei turni della Polizia Municipale, recentemente attuata dall’amministrazione comunale, è un passo nella giusta direzione, ma da sola non basta. È questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal movimento Difendere Lucca, componente della maggioranza che sostiene la giunta Pardini, in una nota diffusa nelle ultime ore. Secondo il movimento, la questione sicurezza in città presenta modalità diverse – dalle risse tra giovani nei fine settimana nel centro storico, ai bivacchi molesti in alcune zone come San Paolino, Piazza del Carmine e gli orti di via Santa Chiara, fino alle aggressioni ai danni di cittadini – ma avrebbe un comune denominatore: la cattiva gestione del fenomeno migratorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza in città, Difendere Lucca: “Bene i controlli, ma non basta”