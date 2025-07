Sicurezza blitz di carabinieri e polizia locale | sgomberato un alloggio abusivo

Lunedì mattina, alle prime ore dell’alba, l’intervento congiunto di carabinieri e polizia locale ha permesso lo sgombero di un alloggio occupato abusivamente a Penzale, nel Centese. E’ quanto è stato specificato da Edoardo Accorsi, sindaco di Cento, che ha poi commentato l’operazione.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: carabinieri - polizia - locale - alloggio

