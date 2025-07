Sicurezza alimentare Meloni all’Onu | Il cibo è un diritto e un pilastro dell’identità Con il piano Mattei aiutiamo l’Africa video

“La sicurezza alimentare è una sfida epocale, di assoluta priorità ”, ha spiegato il premier Giorgia Meloni durante il vertice Onu sui Sistemi alimentari a Addis Abeba, in Etiopia. “È la prima volta che questo vertice si tiene in Africa – ha sottolineato – Abbiamo scelto di co-organizzare questo evento ad Addis Abeba con il governo etiope non solo perché l’Italia ha un rapporto speciale con l’Etiopia e una cooperazione pragmatica basata su progetti e iniziative concrete, ma anche perché crediamo sia fondamentale coinvolgere il continente africano come protagonista nelle scelte e nelle azioni della comunità internazionale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sicurezza alimentare, Meloni all’Onu: “Il cibo è un diritto e un pilastro dell’identità . Con il piano Mattei aiutiamo l’Africa” (video)

In questa notizia si parla di: sicurezza - alimentare - meloni - cibo

Grande partecipazione alla giornata dedicata alla sicurezza alimentare - Grande partecipazione alla giornata dedicata alla sicurezza alimentare organizzata da Coldiretti Frosinone in occasione della Festa della Mamma.

Cooperazione Italia-Ghana per la sicurezza alimentare: ampliato il progetto BF - Dopo un anno dalla sua nascita, il progetto agricolo italo-ghanese ottiene fiducia e nuovi terreni per espandere la produzione per il mercato interno e l'export

Sicurezza alimentare, in campo la task force dell’Ast - Anche quest’anno, nell’ambito degli Aperitivi europei, è il dipartimento di Prevenzione dell’Ast di Macerata a garantire la sicurezza delle bevande e degli alimenti somministrati al pubblico.

La presidente del Consiglio commenta l'accordo raggiunto con la stretta di mano tra Trump e Von der Leyen dall'Etiopia, dove si trova per il vertice Onu sulla sicurezza alimentare Vai su Facebook

Meloni e Abiy co-presiedono il vertice Onu. La crisi del grano insegna: cibo e guerra sono interconnessi. L’Etiopia, inoltre, cerca anche di costruirsi un ruolo chiave nella regione. ? @FDePalo Vai su X

Meloni al vertice Onu su sicurezza alimentare: cibo motore di crescita, filo rosso del Piano Mattei; Sicurezza Alimentare, Meloni: Italia impegnata su numerosi progetti per l'Africa; Sicurezza alimentare: ad Addis vertice Onu, c’è anche Giorgia Meloni.

Meloni al vertice Onu su sicurezza alimentare: cibo motore di crescita, filo rosso del Piano Mattei - presiedere, assieme al primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali e alla vicesegretaria generale delle Nazioni Unite Amina Mohammed il terzo ... Riporta msn.com

Meloni: crisi riducono sicurezza alimentare, rischi catastrofici - "L'insicurezza alimentare colpisce il 10% della popolazione mondiale, una percentuale largamente concentrata in Africa dove una persona su cinque soffre la fame e non ha a ... Secondo libero.it