Siamo sotto choc Il calciatore 20enne morto in un terribile incidente stradale

Un giovane è morto all’alba in seguito a un tragico incidente stradale lungo una delle principali arterie che attraversano la provincia bergamasca. Lo schianto, avvenuto domenica 27 luglio poco dopo le 5 del mattino, ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente sulla Strada Statale 42, all’altezza di Borgo di Terzo. Il bilancio è stato drammatico: per uno dei conducenti non c’è stato nulla da fare. La sua piccola utilitaria è uscita di strada ed è finita in un campo, ridotta a un ammasso di lamiere. >> “Quando finisce e come. E Stasi.”. Garlasco, l’annuncio inaspettato: “Cosa sta uscendo dalle nuove indagini” Alla scena si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e un’automedica in codice rosso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: morto - incidente - stradale - siamo

“Hanno chiuso l’autostrada”. Incidente choc tra più mezzi, morto 50enne e traffico paralizzato - Un drammatico incidente ha scosso nel pomeriggio di oggi l’autostrada A1, teatro di un violento scontro che ha coinvolto due automobili e un furgone.

Incidente in autostrada: si scontrano tre automobilisti, un morto - Incidente mortale in autostrada. Un automobilista è deceduto dopo una carambola che ha coinvolto tre veicoli.

Tragico incidente in moto: Francesco Cardillo è morto a soli 19 anni - Non ce l’ha fatta Francesco Giuliano Cardillo, il ragazzo di 19 anni rimasto coinvolto in un grave incidente in moto avvenuto oggi, venerdì 16 maggio, a Camignone di Passirano.

Dalila Di Lazzaro è tornata a parlare del figlio, morto quando aveva 22 anni in un incidente stradale nel 1991: "L'ho avuto a 15 anni, era mio figlio ma anche l’uomo che ho amato di più, siamo cresciuti insieme, era bello, buono e voleva entrare a Odontoiatria i Vai su Facebook

Il Liverpool sulla morte di Jota: «Siamo devastati». Chiesa: «Difficile trovare le parole, mi mancherai». Ronaldo: «Tutto questo non ha senso»; Morto in auto sull’A11 . Il dolore dei colleghi:: Siamo sconvolti; Filippo Masi, chi era il vigile del fuoco morto nell’incidente in moto. I colleghi: “Incarnava il vero spirito del pompiere. Siamo distrutti”.

Grave doppio incidente sulla statale 591 bis di zanica con un morto e un ferito grave - tre incidenti mortali e un ferito grave sulle strade statali 591 bis e 42 a zanica e borgo di terzo, con indagini in corso sulla dinamica degli eventi e la sicurezza stradale ... Si legge su gaeta.it

Pomigliano: un morto e due feriti in strada, ipotesi rissa nella notte - Un 51enne serbo è morto a Pomigliano d'Arco (Napoli) e altri due stranieri sono stati soccorsi; sarebbero stati coinvolti in una rissa, indagano i carabinieri ... fanpage.it scrive