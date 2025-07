Si sono lasciati Bianca e Pernice esplode il gossip e lei vuota il sacco

È bastato uno sguardo complice e un passo di danza ben assestato per accendere i riflettori su una delle coppie più chiacchierate dell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle. Lei, volto noto della televisione, lui, ballerino professionista tra i più apprezzati: tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice l’intesa è nata sul palco, tra coreografie emozionanti e prove settimanali intense. Un’alchimia che, da subito, ha suscitato la curiosità del pubblico e ha lasciato intendere che tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice collaborazione artistica. >> “Lo ha fatto in pubblico”. Bianca Guaccero, compleanno top: la sorpresa in studio e quella di Giovanni Pernice Con il passare delle settimane, i sospetti hanno trovato conferme nei gesti, nelle parole sussurrate tra un’esibizione e l’altra, nei sorrisi appena accennati dietro le quinte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: bianca - pernice - sono - lasciati

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, la vacanza d’amore ai Caraibi: “Amami in ogni dove” - La storia d’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice va a gonfie vele. L’amore tra la conduttrice televisiva e il ballerino di Ballando con le stelle è sbocciato nel corso dell’ultima edizione del programma televisivo e, a mesi di distanza da quell’avventura televisiva, sembra essersi fortificato ulteriormente.

La storia d'amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice - Dalla pista di Ballando con le Stelle a una romantica fuga a Barbados, ecco i dettagli della loro relazione.

Bianca Guaccero, l’amore con Giovanni Pernice: “Vorrei costruire una nuova vita con lui” - (Adnkronos) – "Il destino ci ha messi sulla stessa via", così Bianca Guaccero ospite a Verissimo ha parlato di Giovanni Pernice, il compagno che ha conosciuto durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle.

Come procede l’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice?; Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ai Caraibi, che fuga d’amore!; Bianca Guaccero a Giovanni Pernice: “Chi non ti apprezza...”, le parole (tenerissime) che infiammano il web.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono lasciati?/ Segnali di crisi, lei: “Voglio un uomo che mi ami” - La conduttrice ha pubblicato delle storie su Instagram che hanno allarmato i fan della coppia ... Lo riporta ilsussidiario.net

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice in crisi? Una storia manda in tilt i follower - Una storia della conduttrice manda in tilt i follower della coppia ... Da ultimenotizieflash.com