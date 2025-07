Si picchiano a bottigliate a Porta Capuana vigile cerca di dividerli e viene ferito | portato in ospedale

Rissa tra immigrati a Porta Capuana: due feriti con i cocci di bottiglia. Polizia Locale interviene: agente ferito in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Porta Capuana: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 50enne - Bloccato dalla Polizia in via Carbonara mentre cedeva dosi di eroina e cocaina: arrestato un 50enne napoletano, sanzionato l’acquirente.

Porta Capuana: sorpreso a cedere droga. Arrestato dalla Polizia di Stato - Arrestato 19enne a Porta Capuana: sorpreso a spacciare droga, in casa trovato materiale per il confezionamento.

Porta Capuana, spaccio in strada: arrestato 38enne nigeriano - Nel pomeriggio di ieri, in piazza San Francesco a Capuana, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato un 38enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti.

È ricoverato nel reparto di Chirurgia dell’ospedale “Dimiccoli” un ragazzo di 19 anni rimasto ferito in un violento incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, all’incrocio tra via Regina Margherita e via Boggiano, nel quartiere Sette Frati. Il gio Vai su Facebook

Tragedia nella notte a Napoli, accoltellato un ragazzo: è morto in ospedale a 27 anni - Tragedia nella notte a Napoli, in zona Porta Capuana, dove un ragazzo di 27 anni è morto dopo essere stato accoltellato. Scrive vesuviolive.it